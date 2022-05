Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Bernardeschi dal 1'. Out Dumfries

Sono state rese note le formazioni della finale di Coppa Italia a Roma tra Juventus e Inter.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le formazioni della finale di Coppa Italia a Roma tra Juventus e Inter. Tutto confermato nella Juve, con Allegri che lascia in panchina Morata e conferma Bernardeschi nel trio alle spalle di Vlahovic, con Bonucci in panchina a favore di Chiellini. Qualche sorpresa in più nell'Inter, visto che non c'è Dumfries sulla destra ma Darmian, mentre in difesa D'Ambrosio viene preferito a Bastoni, non ancora al 100% secondo Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

A disposizione: Sczesny, Pinsoglio, Arthur, Morata, Pellegrini, Kean, Bonucci, Rugani, Locatelli, Ake, Nicolussi, Miretti.

Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Ranocchia, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, Caicedo, Bastoni.

Allenatore: Inzaghi.