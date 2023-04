Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Di Maria-Vlahovic sfidano Dzeko-Lautaro

Sono ufficiali le formazioni del derby d'Italia Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del derby d'Italia Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Due vittorie su due per la Juventus in campionato in stagione, l'Inter cerca il riscatto in un momento delicatissimo. Fischio d'inizio alle 21, affidato a Massa. Simone Inzaghi ritrova la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, così Handanovic in porta. Ennesima panchina per Asllani e Bellanova, in cabina di regia dal primo minuto c'è Brozovic. Massimiliano Allegri sceglie Perin fra i pali, fiducia a Gatti in difesa. Torna titolare Di Maria alle spalle di Vlahovic.