Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Milik unica punta, out Bonucci e Bastoni

A Torino va in scena il derby d’Italia numero 246 in assoluto, il numero 179 in Serie A. Entrambe in striscia positiva ma attardate in classifica, alle 20,45 si affrontano Juventus e Inter, di seguito le formazioni ufficiali.

Allegri, privo di Vlahovic, sceglie Milik come riferimento centrale. Torna titolare Bremer in difesa, rimane invece in panchina l’argentino Di Maria, così come Bonucci Inzaghi recupera Bastoni che però rimane fuori dalle scelte iniziali. Acerbi e De Vrij con Skriniar, torna titolare Dzeko con Lautaro; Dumfries e Dimarco sulle fasce.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.