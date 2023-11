Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: out Locatelli, Allegri lancia Nicolussi Caviglia

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 13ª giornata tra Juventus e Inter.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 13ª giornata tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri lancia Nicolussi Caviglia, fin qui appena due minuti in stagione, in cabina di regia. Vlahovic vince la corsa per affiancare Chiesa in attacco. Simone Inzaghi schiera la miglior formazione possibile: De Vrij al centro della difesa con Darmian e Acerbi. Thuram e Lautaro in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.