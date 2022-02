Juventus, Kaio Jorge ko con l'Under 23: è uscito in barella e in lacrime

Brutte notizie per la Juventus U23, e soprattutto per l'attaccante Kaio Jorge, infortunatosi durante il match odierno contro la Pro Patria (primo tempo da poco terminato, sullo 0-0). Partito titolare, al 24' è rimasto a terra toccandosi il ginocchio destro, con l'arbitro - il sig. Simone Taricone di Perugia - che ha prontamente chiamato i soccorsi: il classe 2002 è uscito dal campo in barella e in lacrime, con borsa del ghiaccio sull'arto dolorante. Mani al volto per il brasiliano, consolato dai compagni.