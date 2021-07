Juventus, l'aumento di capitale causa una perdita in Borsa: titolo giù all'1,45%

Il CdA della Juventus ha “definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale fino a massimi € 400 milioni. [...] Si prevede che la proposta di aumento di capitale, anche eventualmente mediante attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ex art. 2443 cod. civ., sia esaminata e definita nella riunione del Consiglio di Amministrazione del prossimo settembre, che sarà chiamata, inter alia, ad approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Juventus che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020/21”, come riferito in una nota dal club bianconero.

TITOLO GIU' - Dopo questo comunicato, pubblicato nella giornata di ieri nel giorno del Consiglio d'Amministrazione, oggi il titolo della Vecchia Signora ha aperto in calo in Borsa: stamattina il calo in Borsa era pari all'1,45% a quota 0,7115 euro per azione con volumi a 1,8 milioni (rispetto a una media degli ultimi tre mesi di 6,4 milioni). A riportarlo è Calcio&Finanza.