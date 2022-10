Juventus, l'incredibile frase di Allegri: "Haifa? Approccio buono per i primi due minuti"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa prima della sfida contro il Torino: "L'approccio di Haifa non è stato un buon approccio, anzi, forse i primi due minuti. Dal terzo al sesto abbiamo preso quattro cross. Quello che è stato non possiamo cambiarlo, dobbiamo invertire la rotta. Quando ci sono questi momenti sembra che la squadra non sia compatta, io credo che abbiamo tanta voglia di arrivare al risultato e invertire la tendenza. Nessuno ci vuole regalare niente, bisogna andare avanti. Uscire da questa situazione, indipendentemente da domani, che si pareggi o si vinca non si risolve la situazione. Domani serve una bella prestazione come squadra".