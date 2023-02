Juventus, la Procura di Torino: "Con l'Udinese accordi per 10mln fuori bilancio"

Nuovi importanti sviluppi sulla vicenda che vede coinvolta la Juventus e il suo rapporto con altri club come l'Udinese

Nuovi importanti sviluppi sulla vicenda che vede coinvolta la Juventus e il suo rapporto con altri club come l'Udinese, ad esempio. Il quotidiano Libero oggi in edicola scrive dell'inchiesta della Procura di Torino: "Mandragora venne venduto dalla Juve all’Udinese per 20 milioni di euro nel 2018.

Dopo due anni mediocri e un grave infortunio, la società bianconera lo riacquistò per 10 milioni di euro, più 6 di bonus, lasciandolo all’Udinese in prestito. Mancherebbero, però, rispetto all’accordo iniziale, la bellezza di 10 milioni. E i pm avrebbero le prove per sostenere che la società non aveva la facoltà, ma l’obbligo di riacquisto".