Juventus, le ipotesi sui tempi di recupero di Pogba: la più probabile è un ritorno nel 2023

Giorni decisivi per conoscere i reali tempi di recupero di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il centrocampista francese, dopo l'infortunio al menisco riportato negli Stati Uniti, ha deciso di farsi visitate a Lione da Bertrand Sonnery-Cottet, il luminare che ha operato Zlatan Ibrahimovic per ricostruire il legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il consulto ci sarà nella giornata di domani e solo successivamente deciderà cosa fare con i medici della nazionale francese e ovviamente quelli della Juventus.

Le ipotesi.

Come noto la prima ipotesi è quella di un’operazione di sutura, intervento risolutivo quasi al cento per cento, ma che ha tempi di recupero più lunghi della meniscectomia: dai 3 ai 5 mesi di stop, che significherebbe per il Polpo addio Qatar e ritorno in campo con la Juve nel 2023. Per questo Pogba continua a pensare anche all'asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco (tempi più brevi, 40-60 giorni, ma risultati a lungo termine non sicuri) o persino un tentativo di terapia conservativa, rinviando l’intervento.