Juventus, lungo stop per Chiellini: a rischio anche per la Nazionale

Circa un mese di stop attende Giorgio Chiellini, capitano e difensore centrale della Juventus, vittima di una "lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra". Possibile ipotizzare uno stop di un mese per l'azzurro, che salterà dunque senza dubbi le sfide a Sassuolo, Atalanta, Torino, Villarreal (l'andata) ed Empoli. Chiellini punta ad un rientro in campo al top nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League del 16 marzo che vedrà i bianconeri impegnati in casa contro il Villarreal. Lo scrive la redazione di Tuttomercatoweb.

Fondamentale esserci, e al top, per Italia-Macedonia

Inutile dire che per Mancini e Chiellini stesso è assolutamente prioritario esserci, e al massimo della condizione, una settimana dopo: al Renzo Barbera di Palermo la Nazionale campione d'Europa si gioca il passaggio alla finale dello spareggio mondiale contro la Macedonia. Il 24 marzo Mancini non potrà prescindere dal proprio capitano.