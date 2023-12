Juventus, McKennie alla Rai: "Dovevamo prenderci la rivincita dopo il 5-1 dell'anno scorso!"

Tra i protagonisti nel successo della Juventus ai danni del Napoli, Weston McKennie ha analizzato la gara di ieri sera anche ai microfoni di Rai Sport.

Tra i protagonisti nel successo della Juventus ai danni del Napoli, Weston McKennie ha analizzato la gara di ieri sera anche ai microfoni di Rai Sport. Una partita che, dopo il 5-1 della scorsa stagione, ha avuto per la Vecchia Signora il sapore di una rivincita: "Danilo ci ha parlato prima della gara - ha spiegato il texano - e ci ha detto di affrontare questa gara con uno spirito di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno. Dovevamo dimostrare che siamo una squadra contro la quale il Napoli non può fare quello che vuole come è successo nella passata stagione. Ci abbiamo messo qualcosa di più, abbiamo lottato e siamo soddisfatti di questa vittoria".

La rivincita di McKennie. Al di là di quella sugli azzurri, la rivalsa bianconera è tutta del centrocampista statunitense. Rientrato a Torino dopo il prestito al Leeds della scorsa stagione, il texano sembrava destinato a partire nuovamente in estate. Alla fine, più per mancanza di offerte che per convinzioni, è rimasto, ribaltando la narrazione: in questa stagione ha giocato 13 partite da titolare in campionato, scendendo in campo in tutte le 15 giornate fin qui disputate dalla squadra di Allegri in questo campionato.