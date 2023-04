Juventus, memorie difensive in Procura: per ora non si parla di patteggiamento

Ma questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non escluderebbe la possibilità di aprire un dialogo con la Procura in vista del processo

La Juventus ha inviato le proprie memorie difensive alla Procura Federale in seguito all'avviso di chiusura delle indagini sulle manovre stipendi, presunti rapporti illeciti con procuratori e partnership sospette con altri club. L'obiettivo è evitare un nuovo deferimento che appesantirebbe la posizione juventina che è già alle prese con il nuovo processo d'appello per il caso plusvalenze.

Nella ampia documentazione inviata alla Procura, la Juventus non fa alcun accenno alla possibilità di arrivare a un patteggiamento. Ma questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non escluderebbe la possibilità di aprire un dialogo con la Procura in vista del processo. La Procura prenderà atto delle memorie difensive ma difficilmente archivierà il caso senza colpo ferire.