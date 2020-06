Juventus-Milan, boom di ascolti in tv: battuta anche la sfida Champions Napoli-Barça

Era tanta la fame di calcio dei telespettatori italiani radunati ieri sera, dopo tre mesi di lockdown, per guardare sulla RAI la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Quasi 8,3 milioni di spettatori (8.277.000), con share del 34%, per guardare il ritorno al calcio giocato in Italia, il quale, ha fatto segnare un record per il futbol in chiaro in tv in questa stagione.

PRIMATO DISTANTE - Come evidenzia Calcio e Finanza battuto il match d’andata, Inter-Napoli e addirittura anche le sfide di Champions League: Napoli-Barcellona, su Mediaset, aveva fatto registrare 6.4 milioni di spettatori e 23.5 di share. Resta però lontano il primato assoluto che rimane Inter-Roma del 5 maggio del 2010, che arrivò quasi al 40% di share (39,90%) con 11.694.000 spettatori incollati davanti alla tv.