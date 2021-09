Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: out De Ligt e Chiesa. Maignan recupera

Tutto pronto all'Allianz Stadium per il big match della quarta giornata di campionato tra Juventus e Milan, in programma alle 20.45. Massimiliano Allegri effettua un solo cambio rispetto alla formazione vincente in Europa: gioca Chiellini, ma al posto di De Ligt e in coppia con Bonucci. Fuori anche Chiesa: coppia d’attacco formata da Dybala e Morata, nel 4-4-2 “storto” del livornese.

Stefano Pioli porta invece due novità, di cui una forzata perché, con Calabria out, Tomori viene spostato sull’out difensivo destro con Romagnoli al centro. In mediana torna titolare Tonali al fianco di Kessié, tra i pali c’è Maignan.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.