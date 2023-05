Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: tridente Di Maria-Kean-Chiesa dal 1'. Messias titolare

La 37ª giornata del campionato di Serie A si chiude con una gara chiave per la qualificazione alla prossima Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

La 37ª giornata del campionato di Serie A si chiude con una gara chiave per la qualificazione alla prossima Champions League. Ultime speranze per la Juventus, al netto dei verdetti che arriveranno da FIGC e UEFA, mentre al Milan basterebbe un punto per blindare il quarto posto. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato all'arbitro Mariani, di seguito le formazioni ufficiali della gara. Massimiliano Allegri sceglie Kean in attacco con Di Maria e Chiesa. L'argentino gioca da titolare la sua ultima gara allo Stadium, così come Rabiot. Stefano Pioli propone la miglior formazione possibile: Thiaw vince il ballottaggio con Kjaer in difesa, Messias quello con Saelemaekers in attacco.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.