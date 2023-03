Juventus, Milik ha convinto tutti: anche Allegri vuole riscattarlo

L'attaccante della Juventus sta facendo di tutto per recuperare e punta la sfida contro l'Inter in programma il 19 marzo a San Siro

Arkadiusz Milik prenota il suo rientro in campo. L'attaccante della Juventus, come riportato da Tuttosport, sta facendo di tutto per recuperare e punta la sfida contro l'Inter in programma il 19 marzo a San Siro. Allegri dal canto suo predica prudenza perché nessuno vuole che il polacco debba affrontare una ricaduta. L'ex Napoli però, in prestito secco dal Marsiglia, ha l'obiettivo di convincere la dirigenza ad esercitare l'opzione di riscatto: a prescindere dalle coppe, dipendesse da lui e Allegri, vestirebbe il bianconero anche la prossima stagione. Nelle prossime settimane ci saranno incontri tendenzialmente risolutori.