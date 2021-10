Juventus, Nedved contro il Fair Play Finanziario: "Non funziona, serve autofinanziamento!"

Nel suo intervento al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro di Tuttosport “La casa della Juve” (dedicato all’Allianz Stadium), Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato anche del Fail Play Finanziario e delle possibili novità: "Il Fair Play Finanziario non funziona, spero che l'UEFA se ne sia accorta. L'idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, l'autofinanziamento. Non spendere di più, è una linea che dobbiamo avere".