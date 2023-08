Juventus, non rientra il caso Bonucci: o sarà reintegrato o chiederà i danni d'immagine

Rimane teso il presente tra la Juventus e il suo difensore nonché (ormai ex) capitano Leonardo Bonucci.

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimane teso il presente tra la Juventus e il suo difensore nonché (ormai ex) capitano Leonardo Bonucci. Messo alle porte dalla società bianconera, La Gazzetta dello Sport racconta che nelle scorse ore il legale dell’esperto centrale abbia inviato un’ulteriore PEC alla casella della Juve, con richiesta di reintegro.

E al di là del mercato (Berlino si è complicata ma si è inserito il Genoa) il giocatore vuole andare avanti. Come spiega la rosea, il legale nominerà a breve un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo. In caso di permanenza, inoltre, Bonucci chiederà o il reintegro o il danno d'immagine.