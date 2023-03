Juventus, non solo il club: anche i calciatori rischiano lunga squalifica

Manovra stipendi Juventus, la procura della Federazione indaga anche sui calciatori

Manovra stipendi Juventus, la procura della Federazione indaga anche sui calciatori. Si fanno le dovute riflessioni sul secondo filone del caso Juve, Giuseppe Chiné deve arrivare a capire quanto siano stati coinvolti i tesserati negli accordi privati mai depositati in modo da aggiustare le perdite del club nel 2019-20 e 2020-21. Se la manovra fosse illegittima, con prove su carta annesse, Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado e anche altri calciatori non più in rosa (Arthur, McKennie, Bentancur, Bernardeschi) finirebbero sul banco degli imputati insieme all'ex presidente Agnelli, Paratici e vari dirigenti.