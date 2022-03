Juventus, non solo l'ex Jorginho: piace un vecchio obiettivo azzurro

L'Italia per la seconda volta consecutiva non parteciperà al Mondiale, ma in casa Juventus l'azzurro resta di moda

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia per la seconda volta consecutiva non parteciperà al Mondiale, ma in casa Juventus l'azzurro resta di moda. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, l'idea dei bianconeri è quella di rafforzare la rosa allargando la base italiana dello spogliatoio. Frattesi è la new entry, Nicolo Zaniolo è in cima ai pensieri della Juventus da mesi. Un tentativo in estate sarà fatto, con la Roma che, in assenza di rinnovo, sarà costretta a sacrificare l'ex Inter in nome del bilancio. I giallorossi vorrebbero incassare almeno 50 milioni più bonus, la Juve parte da cifre inferiori. Ci sono altri due giocatori della Nazionale nel mirino della Juventus: Emerson Palmieri e Jorginho. I bianconeri restano alla finestra, in attesa di novità in merito al futuro del Chelsea. Jorginho sarebbe l'acquisto ideale qualora dovesse partire Arthur, Emerson Palmieri è il preferito per il dopo Alex Sandro.