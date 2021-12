Juventus, occhi su Cavani: si punta il Matador come alternativa a Vlahovic

"Juve, un centravanti per Dybala: Vlahovic o un'occasione alla Cavani" scrive oggi Tuttosport. I bianconeri cercano un centravanti. L'assist arriva da Allegri ("Paulo ha bisogno di un una punta lì davanti"). Il primo obiettivo rimane Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, che piace alle big di mezza Europa e andrà via da Firenze tra gennaio e giugno. Il problema è rappresentato dalla volontà di Commisso che, dopo Chiesa, vorrebbe evitare un altro affare con la Juve. In alternativa, per gennaio, la Juve potrebbe provare a sfruttare delle occasioni come ad esempio Edi Cavani in uscita dallo United o Mauro Icardi del PSG.