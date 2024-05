Juventus, oggi Allegri ha diretto l'allenamento. Ma può essere l'ultima volta

Con Thiago Motta già prenotato per la prossima stagione, Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire subito un traghettatore: Paolo Montero

Massimiliano Allegri ha da pochi minuti lasciato la Continassa, forse per l'ultima volta. Il tecnico livornese ha guidato la squadra alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria della Coppa Italia e in vista della sfida di lunedì sera contro il Bologna, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.

Per la Juventus era oggi in programma una sola seduta mattutina. Ma da ieri la società sta valutando la possibilità di cambiare immediatamente allenatore dopo i fatti di mercoledì sera e ha dato mandato ai suoi legali di valutare se ci sono i margini di intentare una causa di licenziamento per giusta causa.

Con Thiago Motta già prenotato per la prossima stagione, Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire subito un traghettatore: Paolo Montero, tecnico dell'Under 19, è in vantaggio su Magnanelli, anche se l'ex difensore è nel frattempo partito per Frosinone per la partita della squadra Primavera. In attesa di comunicazioni dall'alto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.