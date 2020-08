Juventus, Paratici demolisce Sarri: "Valutazioni fatte da tempo, sono frutto di un anno e non di ieri..."

"Le nostre valutazioni le avevamo già fatte, sono frutto di una stagione e non di una partita". A dirlo è Fabio Paratici, dirigente della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la decisione di cambiare allenatore. La Juventus quest'oggi ha esonerato Sarri e ha puntato su Pirlo. "La decisione di Pirlo è molto naturale, una decisione juventina. E' un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi ed è sempre stato in contatto con noi. Pensiamo anche al fatto che possa essere un predestinato, come lo è stato da calciatore".