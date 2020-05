Juventus, Paratici difende Higuain: "E' tornato in Argentina preoccupato, è molto sensibile"

Lunga intervista realizzata da Sky al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in merito al futuro di Gonzalo Higuain: "Quando è partito, era molto preoccupato in generale. E' un ragazzo speciale, molto sensibile e le sue vicende familiari lo hanno colpito molto. Gonzalo sta facendo una stagione straordinaria e speriamo che continui ancora con noi per l'anno che gli resta di contratto"