Juventus, Paratici sul prossimo mercato: "Tanti scambi in stile NBA"

"Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’Nba". Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sugli scenari che si potrano delineare in tema calciomercato dopo l'emergenza coronavirus: "È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre" ha concluso Paratici.