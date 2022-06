Juventus, pazienza quasi finita per Di Maria: l'argentino pensa ad altre squadre

E se l'attesa di Angel Di Maria fosse essa stessa Angel Di Maria? A Torino, magari, il dubbio inizia a circolare

E se l'attesa di Angel Di Maria fosse essa stessa Angel Di Maria? A Torino, magari, il dubbio inizia a circolare. La Juventus continua ad aspettare una risposta del Fideo: la pazienza c'è ancora, ma il Corriere dello Sport ricorda come non durerà all'infinito.

Weekend decisivo? Quantomeno per capire se la Juve aspetterà ancora o meno. Sullo sfondo, sempre il Barcellona, che all'argentino ha promesso un contratto alle stesse cifre - 7 milioni a stagione - ma non gliel'ha offerto perché bloccato dai suoi problemi economico-finanziari. Alla finestra, sempre il Benfica, per ora più un'ipotesi romantica che una pista concreta.