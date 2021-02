Juventus, Pirlo dopo l'1-1 col Verona: "Avevo chiesto a Ronaldo di farsi sentire"

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Dispiace aver subito il pareggio, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, 'sporca': in occasione del gol dovevamo accorciare, in modo da evitare quella conclusione. Sono quei piccoli accorgimenti che, quando si è giovani, bisogna imparare. Mancavano giocatori d'esperienza, avevamo diversi giovani in campo, per questo ho chiesto a Cristiano Ronaldo di farsi sentire. Sapevamo che il Verona l'avrebbe messa sul piano dell'intensità". Così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parlando a Dazn dopo il pareggio sul campo del Verona. "Ho anche pensato di cambiare modulo, però guardavo la panchina e vedevo che non avevo l'opportunità di poter cambiare, ma l'avevo messo in preventivo - aggiunge l'allenatore della Juventus -. Avevamo preparato di giocare con un 3-4-2-1, in modo da aggredirli quando facevamo partire l'azione, nel secondo tempo ci siamo abbassami ed è calata l'intensità. E' sempre difficile giocare contro il Verona. Avere Morata e Dybala a disposizione ci farebbe comodo, come farebbe comodo a tante squadre". (ANSA).