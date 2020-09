Juventus, Pirlo in pressing: "Speriamo di cominciare davanti al nostro pubblico"

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Siamo contenti di cominciare il campionato davanti al nostro pubblico. Speriamo che ci possa essere, ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno tutto il calcio in generale". Così Andrea Pirlo, in un video sul canale Jtv, commentando il calendario della serie A. "Io e il mio staff- rivela - avevamo ipotizzato di partire contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Non vediamo l'ora di cominciare - prosegue il 'maestro' - sappiamo che il campionato italiano è duro che sarano tutte partite saranno difficili per arrivare fino in fondo". (ANSA).