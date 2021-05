Juventus, Pirlo sicuro: “Conosco Conte, verrà con la formazione migliore!”

Andrea Pirlo presenta Juventus-Inter, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. In piena corsa Champions, l'allenatore bianconera alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa.

Quale aspetto della sua squadra visto a Sassuolo vorrà rivedere domani?

"Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venissimo da una sconfitta brutta contro il Milan. C'è stata una bella reazione e non era facile reagire a questo tipo di sconfitta. Siamo stati compatti, ci siamo aiutati: avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra".

Chi riposa domani in difesa? De Ligt e Alex Sandro?

"Alex Sandro no di sicuro perché è squalificato mercoledì in coppa. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare ancora energie per domani sera".

Cosa intende dire quando parla di adattamento?

"Ho già risposto l'altro giorno, mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. A un certo punto magari ti accorgi che i giocatori che hai a disposizione non hanno le caratteristiche che immaginavi. Poi vedi cosa puoi fare e come puoi metterli in campo, mi sono adattato come tutti gli allenatori. Non puoi decidere tu o inventarti giocatori ma devi metterli nelle posizioni in cui possono rendere meglio".

La prestazione di mercoledì non si poteva rivedere in altre gare?

"Sì dispiace soprattutto per quello, in certe occasioni c'è mancata quella compattezza necessaria per raccogliere qualche punto in più che ci sarebbe servito per campionato e Champions. Abbiamo avuto troppi cali di tensione e non eravamo concentrati come l'altra sera su un unico obiettivo. Succede quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite che perdi punti che costano i campionati".

In attacco Dybala e Ronaldo? C'è un errore in particolare che non rifarebbe?

"Non so dobbiamo ancora recuperare e vedere chi sta bene per dare il massimo domani. DI errori ce ne sono stati tanti, in testa ho tutto e a fine anno farò degli esami e parlerò col mio staff di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male. Se siamo a questo punto della stagione in questa situazione vuole dire che ne abbiamo fatti di errori ce cercheremo in futuro di non commetterne più".

Come sta Chiesa?

"Chiesa sta bene, ha fatto una buona partita. Sta sempre meglio, l'altra sera è riuscito a scattare senza avere dolore. Adesso sta recuperando e penso possa essere a disposizione".

L'Inter ha una rosa migliore della Juve?

"Non so se era più competitivi o no, ma se sono arrivati a vincere il campionato vuol dire che hanno fatto meglio. Sono stati più regolari in tutta la stagione e hanno avuto sicuramente più fame di noi dopo tanti anni senza successi che li ha portati a fare qualcosa in più. Sono due rose molte valide ma loro sono stati più bravi".

Quanti rimpianti ha a non avere avuto sempre Ronaldo e Dybala e se li vede in futuro?

"Sicuramene li vedo nel futuro. Nel presente rimpianti ce ne sono come per tutti quelli che non ho avuto a disposizione. Se non arrivi a centrare l'obiettivo per forza devi avere dei rimpianti, altrimenti non saresti un allenatore in grado di poter vincere o di essere ambizioso. Io lo sono e quindi di rimpianti devi sempre averne".

Deve darvi qualcosa in più affrontare la squadra che vi ha tolto il titolo? Giocherà Szczesny?

"Ci deve bruciare domani vedere la squadra che viene allo Stadium come nuovi campioni d'Italia. Ci deve dare qualcosa in più, non solo per questo ma anche per l'obiettivo da raggiungere. Abbiamo ancora la possibilità di centrare l'obiettivo Champions, dobbiamo avere grande voglia di vincere la partita per tanti motivi ma soprattutto in chiave classifica. In porta sì giocherà Szczesny".

Lei che conosce bene Conte, pensa avrà motivazioni particolari? Vorranno farvi un dispetto?

"L'Inter verrà con la formazione migliore e vorrà vincere in tutti i modi, conoscendo anche il mister e il significato di Juve-Inter. Prepareranno al meglio questa partita, è importante per noi e per loro che vorranno dimostrare sul campo che sono i campioni d'Italia".

Lo scudetto l'ha vinto l'Inter o perso la Juve?

"L'ha vinto l'inter e le altre l'hanno perso Juve compresa. Quando uno vince le altre perdono, c'è sempre un insieme di cose quando una riesce a vincere e le altre no. Complimenti all'Inter ma noi sicuramente potevamo fare molto di più".

Demiral può essere titolare?

"Ha recuperato dall'infortunio, si sta allenando con la squadra da un paio di settimane. Poteva giocare dall'inizio già mercoledì perché Bonucci aveva un problema al polpaccio. Sì, potrebbe anche iniziare".

Farete una passerella d'onore?

"Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all'Inter sia con il presidente che la società. Domani vedremo cosa ci diranno di fare".