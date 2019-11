Juventus, Pjanic dimentica i pianti a Roma: "Arbitri? Solo alibi, vince chi è più forte"

"Che goduria questa Juventus". Lunga intervista di Tuttosport a Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco di casa bianconera. "Il nuovo gioco esalta le mie qualità e ci fa divertire. Dobbiamo segnare di più. La Champions? Possiamo vincerla. Dobbiamo arrivare a marzo senza avere infortunati. La Juventinità? E' rimanere sempre concentrati sulla vittoria successiva".

Ci sono tante polemiche sugli arbitraggi. È mai uscito dal campo pensando "Ho perso per colpa dell’arbitro"? "Quando esci dopo aver perso sei arrabbiato e puoi dire di tutto, ma quella di incolpare qualcuno è la strada più facile. Poi capita che gli arbitri sbaglino, come sbagliamo noi. Oggi però il Var aiuta molto gli arbitri e anche la gente: in teoria dovrebbe eliminare le polemiche, ma io ormai non le ascolto neanche più. Alla fine le squadre forti vincono senza cercare alibi. Poi gli errori capitano a tutti, a favore o a sfavore: ma io credo solo alle squadre più forti, che lavorano di più per vincere".