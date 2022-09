Juventus, Pogba cambia idea e si opera: i tempi di recupero

Paul Pogba si opera. Contrariamente a quelle che erano le intenzioni iniziali di terapia conservativa, il Polpo ha deciso di operarsi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba si opera. Contrariamente a quelle che erano le intenzioni iniziali di terapia conservativa, il Polpo ha deciso di operarsi in queste ore. Ieri e oggi test sul campo del francese, per la prima volta non sono andati come sperato: si sottopone così a meniscectomia per provare a tornare in tempo per il Mondiale in Qatar. Per l'asportazione della parte di menisco rotto, tra i due possibili interventi che si palesavano a luglio quando si è fatto male questo è quello con tempi di recupero più rapidi (dalle quattro alle otto settimane)