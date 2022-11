Juventus, Pogba migliora: il suo obiettivo è rientrare contro il Napoli

L'obiettivo di Paul Pogba è tornare in campo alla ripresa del campionato e, nello specifico, entro il 13 gennaio, proprio contro il Napoli.

L'obiettivo di Paul Pogba è tornare in campo alla ripresa del campionato e, nello specifico, entro il 13 gennaio, quando si disputerà il match contro il Napoli. Il centrocampista della Juventus sta lavorando senza sosta e la data cerchiata in rosso è proprio quella, la più probabile per rivederlo sul terreno di gioco. Il ginocchio migliora, la settimana prossima farà una visita di controllo e poi riprenderà gli allenamenti. Infine sarà testato durante le amichevoli di dicembre. A scriverlo è il Corriere dello Sport.