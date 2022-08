Juventus, porta in faccia dall'Atletico per Morata: si torna a pensare a Milik

La Juventus continua a cercare un'alternativa in attacco, ma adesso ha una certezza, ovvero che quel giocatore non sarà Alvaro Morata.

La Juventus continua a cercare un'alternativa in attacco, ma adesso ha una certezza, ovvero che quel giocatore non sarà Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Atletico Madrid ha ribadito ai bianconeri nella giornata di ieri che non lo venderà neanche per 35 milioni di euro perché Simeone ha deciso di puntare su di lui. La Signora è tornata quindi a pensare ad Arkadiusz Milik, con Luis Muriel e Memphis Depay valide alternative. Capitolo centrocampo: è sfida al Napoli per Davide Frattesi.