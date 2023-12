Juventus, possibile emergenza col Napoli: 5 assenti e 2 lavorano a parte

La Juventus, dopo 2 giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla squadra in seguito al successo sul Monza, si è ritrovata questa mattina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, dopo 2 giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla squadra in seguito al successo sul Monza, si è ritrovata questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di venerdì contro il Napoli. Alla seduta, aperta alla stampa, erano presenti sulle tribune anche circa 300 tifosi invitati per l'occasione dalla società.

Gli assenti del giorno sono Nonge, Yildiz, Huijsen (con la Next Gen), Rugani (out per influenza) e Timothy Weah, con quest'ultimo che prosegue nel proprio percorso di recupero dall'infortunio muscolare. Solo lavoro differenziato, infine, per Alex Sandro e Manuel Locatelli, ancora non al meglio dopo il problema alla schiena che lo ha tormentato nelle ultime settimane.