Juventus, primo problema per Allegri: Arthur si opera, si prevede lungo stop

La terapia conservativa degli ultimi mesi non ha portato i risultati sperati. In casa Juventus si parte subito con un’operazione per uno dei giocatori presenti in rosa: il centrocampista brasiliano Arthur, che ha saltato gli allenamenti di oggi, ha deciso, d’accordo con i medici bianconeri, di sottoporsi a intervento chirurgico nelle prossime ore per risolvere la calcificazione a livello della membrana interossea che lo attanaglia ormai da mesi. Tempi di recupero stimati tra i due e i tre mesi, col brasiliano che ha dunque cambiato idea rispetto a questa mattina, quando l'intervento chirurgico sembrava solo una lontana ipotesi: decisivo un fastidio patito proprio in mattinata, decisivo per il dietrofront. Inoltre, La calcificazione si è stabilizzata e per questo motivo è possibile intervenire per risolvere il problema in maniera definitiva.