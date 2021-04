Juventus, problema muscolare per Chiesa: Pirlo costretto al cambio

Problema fisico per Federico Chiesa al 58' di Atalanta-Juventus. L'esterno bianconero, su uno scatto, ha sentito tirare il muscolo della gamba sinistra. Tegola per Andrea Pirlo che ha subito cambiato Chiesa con Danilo. Per l'ex viola però non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, le condizioni saranno comunque valutate nelle prossime ore.