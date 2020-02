Juventus, problemi fisici per Higuain: a rischio le prossime 2 gare

Cattive notizie per la Juve e Maurizio Sarri. A tre giorni dalla sfida di campionato contro la Spal, Gonzalo Higuain si è fermato a causa di una lieve lombalgia. L'attaccante argentino non ha partecipato all'allenamento con il resto dei compagni e difficilmente sarà a disposizione per il match di sabato sera a Ferrara. Da valutare le sue condizioni verso la sfida degli ottavi di Champions League a Lione.