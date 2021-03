Juventus, prossima settimana decisiva: con Torino, Napoli e Genoa Pirlo vuole un CR7 super

"Alla Juve serve la furia di Cristiano Ronaldo per la scossa", scrive stamane Tuttosport. E' probabilmente il momento più difficile degli ultimi anni di Cristiano Ronaldo, insoddisfatto dai risultati con la Juventus, innervosito dagli errori arbitrali, con qualche dubbio sul futuro e la stanchezza per una stagione in cui non ha mai tirato il fiato. Ma per la Juventus potrebbe essere positivo lo sfogo di CR7 a fine gara in Serbia: ha gettato con rabbia la fascia da capitano, sbagliando i modi, ma mettendo in mostra un orgoglio di cui avrà bisogno la Juventus. La prossima settimana sarà decisiva per la Juventus, con Torino, Napoli e Genoa: vincere le tre gare per blindare il quarto posto.