Juventus, Rabiot e McKennie out: a Napoli può esserci un debutto dal 1’

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli infortuni rimediati da Adrien Rabiot e Weston McKennie nell'ultimo turno di campionato obbligano Allegri a studiare soluzioni alternativa per la mediana della Juventus che scenderà in campo domenica sera a Napoli. In attesa di capire i tempi di recupero dei due (si parla di tre settimane di stop per il francese e due per l'americano), sembra tutto apparecchiato per il lancio definitivo di Carlos Alcaraz: l'argentino, assicura oggi Tuttosport, resta la prima opzione e al Maradona potrebbe debuttare da titolare.

Per l'altro posto da occupare il primo candidato è invece Miretti, ma non è da escludere l'opzione Nicolussi Caviglia in regia e lo spostamento di Locatelli a mezzala o l'adattamento di Cambiaso o Iling Junior. Senza dimenticare il giovane Nonge.