Juventus, ripresa degli allenamenti dopo il ko di Napoli: Allegri ritrova Cuadrado

TuttoNapoli.net

© foto di Image Photo Agency

Giovedì sera in Coppa Italia contro il Monza, la Juventus dovrebbe ritrovare Juan Cuadrado. Il colombiano, fermatosi alla ripresa post Mondiale, è rientrato oggi in gruppo alla ripresa degli allenamenti dopo il tonfo di Napoli ed il giorno libero di ieri e salvo sorprese si riprenderà il suo posto sulla corsia destra. Per gli altri infortunati, da Bonucci a Pogba e Vlahovic, il rientro è invece posticipato e l'obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di averli a disposizione fra il 22 gennaio con l'Atalanta e il 29 gennaio ancora contro il Monza, in campionato.