Juventus, ritiro o MLS per Chiellini: si valuta di anticipare la scadenza del contratto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima l'addio alla Nazionale, imminente, poi forse anche quello al calcio giocato. Chissà. Giorgio Chiellini, nonostante un contratto in essere con la Juventus valevole fino a giugno 2023, ci sta riflettendo. E, con lui, la Juventus. Il Corriere di Torino scrive che, dopo la debacle con la Macedonia del Nord, l'ipotesi di un ritiro anticipato riprende quota.

La Juventus, presente e futuro, a prescindere Già nelle scorse settimane pure a lui era arrivata la richiesta del club di rivalutare il suo contratto biennale a una stagione dalla scadenza, rimodulando e abbassando l’ingaggio in base al rendimento e alle presenze effettive dei prossimi dodici mesi, adesso ci sono valutazioni ancor più profonde in corso da entrambe le parti. Il futuro in dirigenza è già tracciato. Non sarebbe da escludere, però, magari un ultimo giro di giostra in MLS, si legge ancora sul quotidiano.