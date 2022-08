Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Miretti, Dybala sfida il suo passato

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, sfida valida per la terza giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, sfida valida per la terza giornata di Serie A. A sorpresa, Massimiliano Allegri lancia Miretti dal primo minuto in cabina di regia. Panchina per Milik, Cuadrado e Kostic nel tridente con Vlahovic. In casa Roma tutto confermato rispetto alle previsioni della vigilia.

Juventus (4-3-3) - Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, McKennie, Rovella, Zakaria, Milik, Kean, Soulé. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Roma (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. A disposizione: A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Tripi, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.