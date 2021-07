Juventus-Ronaldo, l'ora della verità: Mendes riprende i contatti col PSG

L'ora delle decisioni per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus, si avvicina. Il suo agente Jorge Mendes nelle scorse ore è sbarcato a Roma per assistere alla presentazione di Mourinho e per sistemare la questione Rui Patricio con i giallorossi. Poi, sarà la volta della Juventus, col contatto con Arrivabene e Cherubini che potrebbe andare in scena a Milano nelle prossime ore, per il Corriere dello Sport.

La Juventus si aspetta una presa di posizione definitiva, in un senso o nell'altro, per proseguire con la programmazione del mercato. Il club bianconero lo considera al centro del progetto, ma nelle ultime ore sono tornate a risuonare le campane francesi con nuovi presunti contatti fra lo stesso Mendes ed il PSG. Quella parigina, ad oggi, è l'unica possibilità per immaginare un addio di CR7 alla Juventus.

Da un punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il progetto sportivo che il portoghese considererebbe più che interessante. A maggior ragione dopo la faraonica campagna acquisti che ha portato all'ombra della Tour Eiffel Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum.