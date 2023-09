Juventus-Ronaldo, prosegue la battaglia legale: CR7 chiede 19,5mln di stipendi non pagati

Nelle idee c’è il rimborso che la società bianconera dovrebbe corrispondergli per la oramai celebre manovra stipendi riguardante la stagione 2020/2021

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

La disputa fra la Juventus e Cristiano Ronaldo per i famosi 19,5 milioni di euro richiesti dal portoghese va avanti. Nelle idee di CR7 c’è il rimborso che la società bianconera dovrebbe corrispondergli per la oramai celebre manovra stipendi riguardante la stagione 2020/2021, con la Juventus che per il momento non ha mai aperto a questa possibilità.

Da qui la mossa del giocatore oggi all’Al Nassr che si è rivolto al Collegio Arbitrale per fare luce sulla vicenda. Secondo la Gazzetta dello Sport, la prossima tappa è in programma il prossimo 4 ottobre, quando andrà in scena una nuova udienza per portare avanti il processo.