Juventus, rosso di bilancio da record: perdita di 190mln nel 20-21

Il bilancio della Juventus relativo alla stagione 2020/2021 potrebbe far segnare un segno rosso da record. Secondo gazzetta.it, i bianconeri dovrebbero chiudere con un segno negativo di almeno 191 milioni di euro, che potrebbero salire a 200. Si tratta al momento di una stima, desumibile però dalla somma algebrica tra la semestrale del club bianconero al 31 dicembre 2020 (-113,7 milioni) e quella del gruppo Exor al 30 giugno 2021 (-77 milioni) diffusa oggi.

Il dato dovrebbe essere confermato, spiega il portale online della rosea, tra il 13 e il 16 settembre quando la società bianconera definirà il documento contabile: il passivo potrebbe inoltre aggravarsi, perché non è detto che nei conteggi di Exor siano già considerate le cessioni di Cristian Romero e Cristiano Ronaldo, che hanno portato effetti economici negativi rispettivamente per 4,8 e 14mln. Si tratterà in ogni caso del peggior risultato per la Vecchia Signora, raddoppiando il -95 milioni del 2010/2011 e portando avanti un trend che vede gli ultimi tre bilanci societari tutti in rosso. A sistemare i conti, nei programmi, l'aumento di capitale da 400 milioni già approvato dal CdA della Juve.