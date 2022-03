Juventus, rottura definitiva con Dybala: la Joya andrà via a zero a giugno

Arrivano le prime novità sull'incontro tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala.

Arrivano le prime novità sull'incontro tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è infatti arrivata una fumata nera dopo il summit di oggi e l'argentino non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri, in scadenza il prossimo 30 giugno. Si va dunque verso l'addio a fine stagione a parametro zero.