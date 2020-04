Juventus, Rugani è guarito: "Finalmente negativo dopo 35 giorni difficili"

Daniele Rugani è guarito dal Covid-19. Il primo giocatore di Serie A di cui s'è avuto notizia della sua positività, nelle ultime 24 ore ha effettuato i tamponi che hanno confermato la sua completa guarigione e oggi, tramite il suo profilo 'Instagram', ha scritto un post rivolgendosi al figlio in arrivo: "Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme". Rugani e la sua compagna Michela Persico qualche settimana fa hanno reso noto di essere in attesa del loro primo figlio.

Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti.

Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile.

Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre.

Finalmente negativo, finalmente tutti insieme❤️#family pic.twitter.com/HIQZh0pEvQ — Daniele Rugani (@DanieleRugani) April 16, 2020