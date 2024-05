Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: Kean-Vlahovic dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita, in programma oggi alle 18 allo Stadium tra Juventus e Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita, in programma oggi alle 18 allo Stadium tra Juventus e Salernitana.

In casa Juventus il dubbio era legato all'attacco: c'è Kean e non Chieesa accanto a Vlahovic. In difesa Rugani scelta obbligata con Gatti e Bremer, vista l'emergenza. Nella Salernitana invece c'è ancora il terzo portiere Fiorillo. Davanti nel 3-4-2-1 di Colantuono spazio a Tchaouna e Vignato alle spalle di Ikwuemesi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic.; Vlahovic, Kean. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio (C), Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono