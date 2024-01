Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: Milik dal 1’. Tante novità per Inzaghi

La sfida di questa sera tra Juventus e Salernitana (fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle ore 21:00) regalerà l'ultima qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia.



Allegri non cambia troppo rispetto all'undici-tipo, anche se un po' di turnover c'è: in porta, come previsto, c'è Perin e non Szczesny, annunciata anche la presenza di Rugani in difesa e quella di Chiesa davanti. Sulla destra Cambiaso fa rifiatare McKennie, a sinistra agisce Iling Junior nonostante le voci di mercato. In attacco a comporre il tandem offensivo scelto Milik. Al passo d'addio, il giovane difensore Huijsen siede invece solo in panchina.

Tante novità per Inzaghi, che ha la rosa ridotta ai minimi termini e si affida a soluzioni d'inventiva. Adattato a terzino sinistro della linea a quattro Daniliuc, sulla trequarti arriva il momento dell'esordio da titolare per il giamaicano Stewart. Prima punta del Cavalluccio Marino il nigeriano Ikwuemesi.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Danilo, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling junior; Milik, Chiesa.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, Kostic, McKennie, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Vlahovic, Yildiz.

Allenatore: Allegri.

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Stewart; Ikwuemesi.

A disposizione:

Allenatore: F. Inzaghi.