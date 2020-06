Juventus, Sarri a Sky: "Coppa Italia? C'è delusione e amarezza, ma è inutile massacrarsi"

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi tra l'altro anche sulla Coppa Italia persa col Napoli: "E' chiaro che perdere un trofeo è un qualcosa di pesante, perché dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa,dobbiamo voltare pagina e pensare alle prossime partite. Dobbiamo pensare subito al prossimo obiettivo. Ho chiesto alla squadra di non farsi influenzare da niente. Senza stare a massacrarsi su un qualcosa che non possiamo rigiocare . Quindi è inutile massacrarsi. Siamo in un post preparazione, con tutte le difficoltà che ne conseguono. È chiaro che nell'immaginario collettivo queste sono partite importanti in cui cura il risultato. Però noi siamo in un post preparazione e speriamo di migliorare velocemente, nei prossimi dieci giorni sia dal punto di vista fisico che mentale e di tornare alle prestazioni normali".